Фото с сайта uralskweek.kz Фото с сайта uralskweek.kz В суде по делу Рустама САЙФУЛЛИНА, которого обвиняют в убийстве актюбинца Андрея ВОЙТИШИНА , закончились прения сторон. На последнее слово подсудимого потерпевшая сторона не пришла. Рустам САЙФУЛЛИН попросил суд объективно и справедливо вынести приговор. - Я защищал себя и свою семью, - говорит САЙФУЛЛИН. - Я не хотел причинять никому зла. Мне очень жаль погибшего парня и его мать. Судья удалился в совещательную комнату. Напомним, что вчера, 13 февраля,  прокурор Анара МОЛДАГАЛИЕВА попросила суд переквалифицировать дело САЙФУЛЛИНА из статьи 96 в статью 99 "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".