Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе текущего санитарно-эпидемиологического надзора за допущенные нарушения противоэпидемического, дезинфекционно-стерилизационного режимов, в том числе несвоевременное прохождение медосмотров, несоблюдение правил асептики, антисептики, правил утилизации, хранения, транспортировки медицинских отходов, проведение генеральных уборок, органами госсанэпиднадзора было оштрафовано 278 лиц на сумму 2 503 013 тенге. Руководителям медицинских организаций выдано 65 санитарных предписаний об устранении нарушений, сообщили санитарные врачи области. По выявленным нарушениям решением суда до устранения нарушения временно приостановлена эксплуатация 7 объектов: областной центр крови, буфет ИП "Рамазанова" при областной детской клинической больнице, врачебное физкультурное отделение областного центра формирования здорового образа жизни, родильное отделение Каргалинской городской больницы, Жароткелский, Милинский медицинские пункты Айтекебийской ЦРБ и Велиховский МП Каргалинской ЦРБ. По словам санитарных врачей, после устранения выявленных нарушений работа приостановленных объектов будет возобновлена. Айдар БАЙЖАНОВ