Иллюстративное фото с сайта urspp.ru Иллюстративное фото с сайта urspp.ru К Президенту Нурсултану Назарбаеву продолжают поступать жалобы со стороны бизнеса на необоснованные проверки со стороны госорганов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Президент зачитал чиновникам статью из газеты, где предприниматель рассказывает о том, как ему тяжело создавать бизнес. "Если я рискну начать производство без надлежащих бумаг, в один день в мой цех ворвутся вооруженные люди в масках, положат меня лицом на пол, - процитировал бизнесмена Назарбаев и обратился к правоохранительным органам. - Рашид (глава финпола Рашид Тусупбеков - Прим.Tengrinew.kz), это ты придешь положишь или Касымов (министр внутренних дел Калмуханбет Касымов - Прим.Tengrinews.kz) придет?". "Сколько можно говорить, внесите предложение, какие органы нам закрыть совсем, если они не могут нормально работать", - возмутился Глава государства. Он дал поручение в течение двух недель внести ему предложения о том, как можно "прекратить эти безобразия". В свою очередь, глава Нацпалаты предпринимателей Абылай Мырзахметов рассказал, что на первом месте по количеству проверок санэпиднадзор, на втором пожарные, на третьем - налоговики. Он сказал, что в настоящее время звучат предложения о том, чтобы ввести страхование бизнесменов на проверки санэпиднадзора и пожарных. В свою очередь Президент обратился к главе МЧС Владимиру Божко: "Вам что, Владимир Карпович, больше делать нечего?". Божко отметил, что в прошлом году МЧС значительно сократило проверки и это, кстати, не привело к увеличению пожаров. "Вот видишь, сократил проверки - и пожары упали", - прокомментировал Назарбаев. Как отметил глава НПП, больше всего бизнес беспокоят так называемые внезапные проверки. "Что такое внезапные? Ему хотелось пообедать в ресторане?", - задался вопросом Глава государства. "Ну, наверное, так. Есть так называемые дежурные жалобщики - когда 1 человек неожиданно на 12 компаний одновременно подает жалобу", - рассказал Мырзахметов. Назарбаев предложил запретить проверять бизнес по анонимным сообщениям. Кроме того, Президент обратил внимание на проверки со стороны налоговых органов. "Исправь ошибки Жамишева (Болат Жамишев, министр регионального развития. В прошлом министр финансов - Прим.Tengrinews.kz), недостатки, которые он допускал", - сказал Назарбаев. (очевидно Президент обратился к вице-премьеру-министру финансов Бахыту Султанову). Ревизию нормативных актов, которые регулируют деятельность предпринимателей, он поручил завершить не к 1 декабря, как отмечалось ранее, а к 1 июня текущего года.