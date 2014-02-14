Иллюстративное фото с сайта www.kiaoptima-club.ru Иллюстративное фото с сайта www.kiaoptima-club.ru Казахстанские автомобили выросли в цене в связи с понижением курса тенге. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал глава Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев. «Определенная нервозность у официальных дилеров, дистрибьюторов и представителей автомаркета есть. Это, естественно, связано с повышением курса доллара. Сейчас продажи уже восстановлены. Принятый курс - 185 тенге за доллар», - рассказал собеседник. Говоря о казахстанских автомобилях, Лаврентьев отметил, что в течение следующей недели отечественные автопроизводители еще будут пересматривать цены. Стоимость казахстанских авто увеличится, но, по словам Лаврентьева, разница не станет такой же, как и с импортированными авто. Ассоциация будет стараться найти пути снижения цены, особенно на те марки, которые имеют большую производственную локализацию в Казахстане. «Наши обязательства пока в любом случае, даже с учетом производственных закупок, на 70 процентов связаны с приобретением запчастей и машинокомплектов в валюте. В производственной сфере мы пересчитаем с учетом падения спроса и увеличения курса доллара. Мы постараемся максимально сохранить текущую действующую цену на казахстанские автомобили», - добавил собеседник. Желающим приобрести новое авто он посоветовал не паниковать и переждать один или два дня. По поводу вторичного автомобильного рынка и казахстанских автомобилей глава Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков считает, что цена не должна измениться, так как подержанные автомобили продаются за доллары. Тем не менее он не исключает того, что отдельные спекулянты все-таки поднимут цены на некоторое время, пока все не устаканится. Поэтому эксперт также советует не торопиться с покупкой авто даже за доллары и переждать некоторое время.