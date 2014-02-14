Одной из победительниц среди молодежи стала семнадцатилетняя чемпионка Казахстана Назым ИЩАНОВА. - Как я говорила легких побед не бывает, - говорит Назым ИЩАНОВА. - Было трудно, но я справилась и победила. Теперь надеюсь на победу на чемпионате мира. В ближайшее время Назым поедет на сборы в Алматинскую область, а далее девушку ожидает еще одно испытание - завоевание лицензии на чемпионат мира, который пройдет весной в Китае.