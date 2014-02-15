Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Свою произвольную программу Тен откатал почти чисто, совершив лишь одну ошибку при исполнении одного из прыжков. Судьи оценили выступление казахстанца достаточно высоко 171,04, однако это было хуже, чем Тен получил в прошлом году на чемпионате мира (174,92). Также общая оценка казахстанца была ниже его же серебряного результата прошлого года - 255,10 против 266,48, сообщает vesti.kz Реальный шанс на медаль у Тена появилась после выступления испанца Хавьера Фернандеса, который после короткой программы был третьим, но произвольная программа у него оказалось хуже, чем у казахстанца. Также Тен обошел именитых француза Бриана Жубера и японца Тацуки Матиду, которые были выше после короткой программы. С промежуточного лидерства Тена сместил еще один японец Юдзуру Ханю, установивший мировой рекорд в короткой программе (101,45). При этом Ханю дважды упал в произвольной программе, но судьи отдали ему высокую оценку - 178,64 и 280,09 по сумме двух упражнений. Также Тена обошел и канадец Патрик Чан, который также упал несколько раз, но и его оценки за произвольную была выше - 178,10 и 275,62 по сумме. Ханю в итоге стал чемпионом Олимпийских игр, а Чан - серебряным призером. До бронзовой медали казахстанца после этого отделяло выступление двух спортсменов - немца Питера Либерса и американца Джейсона Брауна. Немец "упал" при исполнении единственного четверного тулупа и откатился далеко от тройки сильнейших. Браун заявил программу слабее конкурентов, но и ее выполнил не безукоризненно. В итоге составить конкуренцию казахстанцу не сумел. Таким образом Денис Тен принес Казахстану первую медаль Олимпийских игр в Сочи. Напомним, ранее другой казахстанец Абзал Ракимгалиев выступал под пятым номером. Заявив в программе прыжок в четыре оборота, выполнить чисто его казахстанец не смог. Также были ошибки у Ракимгалиев в исполнении других сложных элементов. По словам известного российского тренера Татьяны Тарасовой, Ракимгалиеву также не удалась дорожка шагов. - Она показалась мне слишком маленькой, с диаметром "перепиленного яйца", - сказала Тарасова в эфире телеканала "Спортхит". Рагимгалиев завершил Олимпиаду на 22-м месте.