Фото с сайта trueinform.ru
В рамках предстоящего Московского экономического форума в российской столице состоялось расширенное заседание секции Евразийской кооперации. В его ходе советник Президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев выступил с докладом о нынешнем состоянии и перспективе развития евразийской экономической интеграции.
Академик, в частности, отметил, что в настоящее время заложена прочная основа первой ступени интеграции – общего рынка товаров. В странах-членах Таможенного союза идет активная работа по выравниванию условий конкуренции и гармонизации антимонопольного регулирования.
"В ближайшее время общий рынок товаров будет дополнен общим рынком услуг, капитала и труда, – напомнил Глазьев. – Услуги должны будут предоставляться на условиях национального режима в рамках всех трех государств, включая транспортные, энергетические и финансовые. Заработает единый финансовый рынок и рынок капитала. Трудящиеся-мигранты будут иметь равные права на рынке труда".
Государства Единого экономического пространства ставят цель к 2015 году выйти на создание Евразийского экономического союза. Это подразумевает, как пояснил Сергей Глазьев, "в дополнение к общему рынку товаров, услуг, капитала и труда формирование общей стратегии развития, которая должна включать проведение общей промышленной, сельскохозяйственной и научно-технической политики".
"В конечном счете, интеграция не является целью сама по себе, а инструментом достижения целей. В области экономического развития в ЕЭП и во всем регионе СНГ такой целью выступает модернизация: более выгодное место в международном разделении труда, уход от нефтегазовой зависимости, наращивание промышленной мощи на основе экономически выгодной кооперации, – сообщил советник российского президента. – Этой цели подчинено научно-технической и, во многом, образовательное сотрудничество Казахстана, Белоруссии и России".
По его мнению, "обеспечить долгосрочную устойчивость интеграционных процессов может живая и успешная "интеграция снизу" с опорой на национальные, а в перспективе – совместные конкурентные преимущества. И локомотивом интеграционных процессов снизу должно стать повышение роли промышленного комплекса в хозяйственных системах стран-участниц.
Соответствующая политика должна учитывать не только внутренние потребности государств-членов ЕЭП,Э но и потенциал экспорта.
Сегодня, впервые за последние два десятилетия, складываются благоприятные предпосылки для формирования целостной, согласованной программы долгосрочного экономического развития стран ЕЭП, повышения глобальной конкурентоспособности их национальных экономик и ЕЭП в целом. При этом для достижения максимально возможного интеграционного эффекта должна быть реализована следующая формула: "единая торговая политика + координация промышленной политики + координация научно-технической политики стран-участниц". Целесообразным в данном контексте является стимулирование кооперации с консолидированным выходом производителей ЕЭП на мировой рынок".
– Какие страны могут войти в ЕЭП и в дальнейшем – в Евразийский экономический союз? – спросили Сергея Глазьева организаторы МЭФ.
– В настоящее время процесс евразийской экономической интеграции можно представить в виде концентрических колец. Ядро составляют три государства – члена ТС и ЕЭП. К ним примыкают два других государства-члена ЕврАзЭС, имеющих правовые основания для присоединения – Киргизия и Таджикистан. Следующий круг составляют государства-наблюдатели ЕврАзЭС, заинтересованные в максимально широком сотрудничестве с таможенным союзом и ЕЭП: Украина, Молдавия и Армения. Последняя заявила о намерении присоединиться к ТС и ЕЭП в качестве полноправного члена. К ним примыкают Абхазия, Южная Осетия и непризнанное Приднестровье, которые жизненно заинтересованы в сохранении хозяйственных связей с ЕЭП, но не могут формализовать режим торговли в силу недостаточного признания. Внешний круг участников евразийской интеграции составляют государства с преференциальным режимом торговли: оставшиеся государства СНГ (Азербайджан и Узбекистан), а также Сербия и Черногория.
Тесные связи между бывшими союзными республиками обуславливают специфический формат взаимодействия между ними. Торгово-экономические связи здесь чаще продолжаются благодаря прежним связям, установленным в советское время при плановой экономике. Местные экспортеры лучше осведомлены о возможности торговли с Россией и другими государствами ЕЭП из-за схожести законов, языка, менталитета. Тем самым торгово-экономические отношения с другими странами мира, даже более выгодные, могут быть не реализованы из-за нежелания или неумения вести с ними дела.
Отсюда результат: в странах бывшего СССР объемы торговли друг с другом превышают объем торговли, предсказанный эмпирической гравитационной моделью. В то же время торговля с остальным миром меньше предсказанной этой моделью. Это обстоятельство, кстати, указывает на полную несостоятельность либеральной догматики, пытавшейся примерить эту модель на процессы евразийской экономической интеграции.
Источник: РИА "Новости"