skrin3Об этом написал на своей личной странице в одной из соцсетей студент. - Смотрите на это: хотел зайти на сайт Атырауской областной библиотеки, там вижу, размещен клип о войне в арабских странах, - написал пользователь. Студент задается вопросом, "кто и с какой целью разместил его (клип) туда". Но содержание, по его мнению, трогающее и посоветовал это посмотреть. Сайт электронной библиотеки - http://atyraulib.kz/ Исполнителем песни "Palestine will be free" является певец Maher Zains. Между тем корреспондент портала "Мой ГОРОД" нашел фан-клуб исполнителя в сети "ВКонтакте".  Текст его нескольких произведений размещен и на сайте nur.kz (http://music.nur.kz/text-177962-maher-zain-for-the-rest-of-my-life-) По данным сайта motolyrics.ru, Махер получил свои первые клавишные в возрасте десяти лет, и с тех пор музыка официально стала частью мира Махера. Он погрузился в музыкальную индустрию в качестве музыкального продюсера. В конце концов, Махер решил, что шоу-бизнес и все, что его окружает – это не место для него. До встречи с группой братьев, которые были активистами Исламской общины в Стокгольме, и регулярных посещений местной мечети, он не чувствовал себя «как дома», сообщает motolyrics.ru.