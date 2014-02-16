Фото AFP© Фото AFP© Автобус с туристами взорвался в Египте. В результате погибли по меньшей мере четверо человек, еще 13 пострадали, сообщает AFP. Взрыв бомбы произошел после того, как автобус, следовавший из Израиля, пересек границу с Египтом на КПП в Табе. По данным РИА Новости, трое погибших являлись гражданами Южной Кореи. Всего в автобусе находились 33 человека. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. По данным израильских СМИ, к месту взрыва автобуса выехали машины скорой помощи "Маген Давид Адом". Израильская сторона готова разместить раненых в своих больницах. В настоящее время идут переговоры по этому вопросу.