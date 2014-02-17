Фото Владимир Истомин Фото Владимир Истомин В Атырау работник автозаправочной станции "наехал" на акима города, пытаясь запретить фото- и видеосъёмку, сообщает "Мегаполис". В Атырау начала свою работу горячая линия, на которую может позвонить каждый, кто стал свидетелем необоснованного и резкого удорожания продуктов питания, ГСМ или же иностранной валюты. Местные власти приступили к реализации целого комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию цен, сообщает 24.kz. На автозаправке "Гелиос" молодой человек, несмотря на присутствие акима города, пытался запретить фото- и видеосъёмку и даже выпроводить гостей с территории заправки. "Я же сказал, братан, нельзя здесь снимать", – заявил он Айдарбекову, закрывая камеры ладонями. Словесная перепалка длилась пару минут. Аким поручил связаться с полицейскими. На сегодняшний день созданы штабы при областном и городском акиматах, работают несколько мобильных групп. Мониторинг цен ведется ежедневно - два раза в сутки. Кроме того, начала работу горячая линия, куда может позвонить каждый, кто стал свидетелем скачка цен. Реагировать будут оперативно, заверил градоначальник.