Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напомнило казахстанцам о правилах досрочного погашения кредитов и важных нюансах, которые стоит учитывать заемщикам.

Досрочно закрыть кредит можно полностью или частично — внося дополнительные средства сверх графика. При частичном погашении клиент сам выбирает: сократить срок кредита или уменьшить размер ежемесячного платежа.

Банки вправе устанавливать внутренний порядок досрочного погашения: минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты. Поэтому заемщикам рекомендуют заранее уточнять способ перерасчёта, возврат страховых премий и порядок снятия обременения по ипотеке.

С 31 августа 2025 года в Казахстане действует норма, согласно которой физические лица освобождены от штрафов за досрочное погашение — вне зависимости от того, когда был заключён договор. Штрафы сохраняются только для юридических лиц.

Регулятор напоминает: досрочные платежи помогают снизить переплату и долговую нагрузку, однако перед этим важно оценить собственные финансовые возможности и альтернативы использования свободных средств.