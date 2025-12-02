Обидчик получил шесть лет тюрьмы.

Девушка отдыхала в одном из кафе города. Когда она была в женском туалете, в дверь постучали, передает diapazon.kz. После её ответа «занято» мужчина взломал дверь и приставил к ее горлу вилку, он стал трогать ее за грудь, снимать с нее одежду и пытался изнасиловать.

Девушка закричала и позвала на помощь. Её крики услышали посетители кафе, они ворвались в туалет и задержали нападавшего.

В суде установили, что мужчина заранее проверил другие кабинки — они были пустыми. После этого он вилкой сломал замок и напал на девушку. В суде №2 города Актобе обвиняемый полностью признал свою вину. Его приговорили к 6 годам тюрьмы.