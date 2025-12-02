Сейчас у 276 из 1 000 казахстанцев старше 15 лет есть диплом вуза — это каждый четвёртый.

Казахстан занял первое место среди стран СНГ по доле людей с высшим образованием, передает finprom.kz. Такие данные привёл Статкомитет СНГ, опираясь на результаты переписей населения, проведённых с 2019 по 2024 годы. Сейчас у 276 из 1 000 казахстанцев старше 15 лет есть диплом вуза — это каждый четвёртый. На втором месте Россия (267 человек), на третьем Беларусь (266 человек). Самые низкие показатели — в Таджикистане (72 человека) и Туркменистане (81 человек). По возрастным группам Казахстан лидирует только в категории 40–49 лет: здесь диплом есть у 356 из 1 000 человек. В остальных возрастах впереди Россия (396 на 1 тыс. человек в возрасте от 30 до 39 лет) и Беларусь (373 на 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 29 лет). Худшие результаты вновь показывают Туркменистан и Таджикистан.

Статкомитет СНГ также сравнил распространённость среднего специального образования. Лидирует Беларусь — 306 человек из 1 000 имеют диплом колледжа. В Казахстане — 280. Меньше всего специалистов среднего звена — в Таджикистане и Армении. В некоторых странах доля людей, имеющих только общее среднее образование, слишком высока. Например, в Туркменистане — 737 из 1 000 человек, в Таджикистане — 601. Нехватку профессиональных кадров подтверждают и данные по выпускникам. В Таджикистане при населении 10,9 миллионов вузов в 2024 году окончили всего 45,7 тысячи человек — на 15% меньше, чем в 2021-м. Для сравнения: в Беларуси выпуск составил 53,7 тысячи при меньшем населении.

В целом по СНГ в 2024 году вузы выпускали 1,4 миллион специалистов — на 10% меньше, чем тремя годами ранее. Больше всего выпускников в России (827,6 тысячи), на втором месте Узбекистан, на третьем — Казахстан (147,4 тысячи). Выпускники колледжей и лицеев, наоборот, растут — в 2024 году их стало почти 1,1 миллион, что на 11% больше, чем в 2021-м. Почти 70% — выпускники российских колледжей. Казахстан занял второе место — 158,7 тысячи человек.

По качеству образования лидирует Россия — 36-е место в мире по индексу образования (0,85). Казахстан находится на 49-м месте с показателем 0,82. Ниже расположились Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, который показал самый слабый результат — индекс 0,68.