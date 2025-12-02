Родственники уверяют, что девочку избили.

Инцидент произошел в частной школе «Тагылым». Ученица 11 класса получила травму в туалете, ударившись об унитаз. Девочка получила открытую травму, при этом она сама позвонила родственникам и сказала, что «просто поскользнулась». Однако родные возмущены, что ни классный руководитель, ни администрация школы не пытались связаться с семьей. Правду они узнали от родителей других учеников. Оказалось, что школьница вовсе не поскользнулась, её избила сверстница.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту причинения телесных повреждений ученице 11 класса возбуждено уголовное дело. Подозреваемая установлена и она тоже оказалась несовершеннолетней. Поэтому её допросили в присутствии законных представителей.

– Выполняется комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия. За несвоевременное обращение в правоохранительные органы в отношении классного руководителя и директора школы материалы дела направляются в департамент контроля качества в сфере образования по Атырауской области, - сообщили в полиции.

Подозреваемая в избиении девочка поставлена на учет в органы внутренних дел, а собранные материалы в отношении нее рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.