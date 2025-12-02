Повышенные коэффициенты для мощных машин и электрокаров могут увеличить стоимость их ввоза.

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчёта утилизационного сбора для транспортных средств. Постановление правительства РФ обновляет порядок взимания платежей и расширяет список технических параметров, влияющих на итоговую сумму.

Для легковых автомобилей категории М1 базовая ставка остаётся прежней — 20 тысяч рублей (около 131 тыс. тенге). Однако теперь размер утильсбора зависит от типа и объёма двигателя, а также мощности, которая учитывается по прогрессивной шкале. Для электромобилей и гибридов вводится расчёт по максимальной 30-минутной мощности электродвигателя.

Сохраняется льготный коэффициент для граждан, ввозящих автомобили до 160 л.с. для личного пользования.

Изменения затронули и пассажирский транспорт: для автобусов, работающих на регулярных маршрутах, вводятся специальные условия по утильсбору — при наличии подтверждающего письма Минтранса РФ.

Для казахстанцев нововведения важны из-за активного потока подержанных авто из РФ. Повышенные коэффициенты для мощных машин и электрокаров могут увеличить стоимость их ввоза и сократить предложение таких моделей на российском рынке, откуда часть автомобилей поступает в Казахстан.