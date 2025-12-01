В декабре 2025 года истекают сроки подачи отчётности и уплаты ряда обязательных налогов. Департамент госдоходов Алматы напомнил предпринимателям и организациям о необходимости своевременно выполнить свои обязательства. Ниже — ключевые даты месяца.
Налоговые отчетности
15 декабря
Формы 400.00 и 421.00 — декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за октябрь.
22 декабря
Форма 328.00 — заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь.
31 декабря
Форма 101.02 — крайний срок подачи дополнительного расчёта авансовых платежей по КПН за 2025 год.
Платежи
22 декабря
НДС в ЕАЭС за ноябрь.
Акциз, включая импортированный из стран ЕАЭС, за ноябрь.
25 декабря
Авансовые платежи по КПН за декабрь.
КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов за ноябрь.
ИПН с доходов ИП на СНР через мобильное приложение за ноябрь.
Текущие платежи по: использованию радиочастотного спектра; пользованию землёй; размещению наружной рекламы; лицензиям на отдельные виды деятельности; междугородной/международной связи и услугам сотовой связи.
Социальные платежи за ноябрь: социальный налог, единый платеж, соцотчисления, взносы и отчисления на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР.
Ведомство напоминает: своевременная подача отчетности и уплата налогов помогает избежать штрафов и сохранять корректный налоговый статус.