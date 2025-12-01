Особенно удачливым этот период станет для Дев, Стрельцов, Рыб и Близнецов.

Первые дни декабря пройдут под влиянием Суперлуния в Близнецах (4–5 декабря), которое усилит интуицию, ясность мыслей и поможет принимать важные решения. Особенно удачливым этот период станет для Дев, Стрельцов, Рыб и Близнецов, передают астрологи MixNews.

Дева: ясность, стабильность, быстрый прогресс в делах; гармония в любви.

Стрелец: энергия, новые проекты, денежные сюрпризы; яркие знакомства.

Рыбы: сильная интуиция, творческие удачи; искренние разговоры в отношениях.

Близнецы: прорывные идеи, важные разговоры и новые связи благодаря Суперлунию.

Как использовать период: доверять интуиции, планировать важные шаги на 4–5 декабря, быть открытым новым возможностям и знакомствам.

Начало декабря принесёт светлую и поддерживающую энергию — особенно тем, кто готов к переменам.