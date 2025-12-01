17-летний юноша получил три удара в грудную клетку.

30 ноября примерно в 22 часа на территории студенческого общежития Политехнического колледжа один студент ударил три раза ножом другого в грудную клетку. Такая информация начала распространяться.

В департаменте полиции области подтвердили информацию. Участники конфликта установлены, оба находятся в больнице. Ведется расследование. Уголовное дело завели по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что не могут дать информацию по состоянию студента без разрешения его родителей.

Между тем в управлении образования региона рассказали, что оба участника конфликта студенты местных колледжей. С руководством учебных заведений проводится разъяснительная и профилактическая работа.