Жертвами аварии стали два человека.

Трагедия произошла 1 декабря около 18:40 на 29-м километре автодороги республиканского значения Атырау–Уральск. По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель автомобиля Lada Priora сбил лошадь, после чего столкнулся со встречным грузовым автомобилем MAN TGX.

В результате происшествия 38-летний водитель Lada Priora и его 35-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Ещё двоих пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время проводится сбор необходимых материалов.