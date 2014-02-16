В Алматы за кружевные трусы задержаны три активистки
Полицейские задерживают Жанну Байтелову. В воскресенье, 16 февраля, к 11 часам возле Монумента Независимости собрались человек 20-30, которые провели очередной несанкционированный митинг против девальвации тенге. Полиция наблюдала за проведением несанкционированной акции, но никого не задерживала, передал корреспондент агентства ИА Новости-Казахстан с места события. Когда два журналиста (очевидцы сообщили, что это были Жанна Байтелова и Евгения Плахина. - F) попытались порваться к Стеле Независимости и возложить к ней кружевные трусы, они были задержаны полицией. Еще одна участница (искусствовед Валерия Ибраева; об этом сообщила ее дочь в Facebook. - F) попыталась надеть эти трусы на голову и тоже была задержана полицейскими. Митинг продолжался около часа, других задержаний не было. Напомним, в субботу в первой половине дня у памятника Абаю около сотни митингующих провели примерно час, выступая против повышения цен, за решение социальных проблем, звучали также лозунги о смене власти. Затем митингующие устроили шествие до площади Республики, где расположена горакимат администрация и Монумент Независимости. Здесь их блокировали полиция и бойцы СОБРа, были задержаны несколько десятков человек, большинство из которых привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Введение запрета на производство, ввоз и продажу кружевных трусов из синтетических материалов на территории Таможенного союза вызвало негативную реакцию и широкое обсуждение в блогосфере. Предполагается, что этот вид изделий может исчезнуть с прилавков магазинов с 1 июля 2014, если не будут внесены изменения в техрегламент ТС.