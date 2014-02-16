Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz Новым вице-министром индустрии и новых технологий РК назначен Ерлан Сагадиев. Ерлан Сагадиев - 1966 года рождения, имеет 2 высших образования. В 1990 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "экономика", в 1993 году - университет штата Миннесота Департамента прикладной экономики города Миннеаполис (США), имеет ученую степень магистра наук. Трудовую деятельность начал в 1990 году с должности второго секретаря по развитию международных экономических отношений Департамента прикладной экономики Министерства иностранных дел. С 2012 по 2013 годы - советник премьер-министра РК. Генеральный директор "Euronews SA" Майкл Питерс назначен третьим независимым директором АО "Агентство "Хабар" Карьера Майкла Питерса тесно связана со сферой международного телерадиовещания. Придя в 1998 году на "Euronews" в качестве менеджера по финансам, уже к началу двухтысячных он работал на руководящих позициях: был финансовым, управляющим директором и директором Исполнительного совета. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны произведены новые кадровые назначения. Так, приказом министра по ЧС РК на должность начальника ГУ "Водно-спасательная служба" Департамента по ЧС Астаны 10 февраля назначен Алибеков Ермек Зарапович. Ермек Зарапович в системе МЧС РК с января 1998 года. До 2013 года он работал в городе Кокшетау. В январе 2013 года Ермек Алибеков был переведен в столицу, где работал заместителем начальника ГУ "Водно-спасательная служба ДЧС г.Астаны МЧС РК". Бажекенов Марат Кайратович назначен на должность начальника пожарной части №11. Ранее М.Бажекенов был заместителем начальника специализированной пожарной части №16 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ". Президентом Тюркской академии назначен доктор исторических наук Дархан Куандыкулы Кыдырали. До настоящего времени он был заместителем генерального секретаря Тюркского совета. Источник: ИА "Казинформ"