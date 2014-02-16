Фото с сайта rss-informer.ru Фото с сайта rss-informer.ru Зять бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Адиль Тойганбаев (Тойгонбаев) задержан в Москве и доставлен в ОВД «Китай-город». Об этом агентству ИТАР-ТАСС вечером в субботу, 15 февраля, рассказал адвокат Тойганбаева Николай Полозов. Как рассказал Полозов, Тойганбаева задержали после того, как сотрудники ГИБДД, проверив его документы, обнаружили, что он с 2005 года разыскивается Интерполом по запросу властей Киргизии. На родине зять Акаева обвиняется в мошенничестве, хищении и уклонении от уплаты налогов. Адвокат подчеркнул, что Тойганбаев не может быть выдан Киргизии, так как является гражданином Казахстана. Согласно киргизским законам, власти страны не могут требовать от иностранного государства выдачи гражданина другого государства. Некоторое время назад Тойганбаева уже задерживали в одном из аэропортов Москвы на 48 часов, но затем отпустили, напомнил Полозов. В 2005 году сообщалось, что зять Акаева владел двумя крупными компаниями, которые поставляли горючее в аэропорт в Бишкеке и на американскую авиабазу в Киргизии. По данным следствия, за шесть лет фирмы скрыли от налогов 16,5 миллиона долларов. Аскар Акаев занимал пост президента Киргизии с 1990 по 2005 годы. В марте 2005-го на фоне острого политического кризиса, прозванного «тюльпановой революцией» он бежал из страны и вскоре подал в отставку. Акаев проживает в России и занимается научной деятельностью.