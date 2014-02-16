Иллюстративное фото с сайта www.gazeta.ru Иллюстративное фото с сайта www.gazeta.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным материалов уголовного дела, между мужчинами завязалась драка из-за места на танцевальной площадке. Один из них начал стрелять в сторону танцующих людей. Пуля попала в левую поясницу одного, еще пять пуль - в спину другому человеку. В суде №2 города Актобе отметили, что потерпевшие получили ранения, причинившие легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок не более 21 дня. Суд приговорил стрелявшего к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ