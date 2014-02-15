Фото с сайта Bnews.kz Фото с сайта Bnews.kz Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области вынес приговор двум женщинам, которые обвинялись в сводничестве, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда. В ноябре 2013 года подсудимая Елена КРАВЧУК, работающая продавцом на рынке, встретила двух несовершеннолетних девушек, которые сбежали из детского дома. Женщина предложила им работать в цветочном магазине. Но девочки на ее предложение ответили отказом. КРАВЧУК их избила. После этого КРАВЧУК вместе со своей подельницей Даригой ДУБИНИНОЙ забрали девушек к себе. ДУБИНИНА позвонила в Атырау своей знакомой, которая занимается сутенерством. За двух девочек подсудимые запросили 100 тыс тенге. "За девочками приехал таксист. Он отдал подсудимым 100 тыс тенге. Потерпевших вывезли в Атырау. Там сутенерша узнала, что они несовершеннолетние и отправила их обратно", - сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО Фарида ГУСМАНОВА. Суд приговорил Елену КРАВЧУК и Даригу ДУБИНИНУ к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. У КРАВЧУК которая находится в положении, остались четверо детей. Трое из них - несовершеннолетние. Их передали в областной детский дом. А несовершеннолетние потерпевшие сейчас находятся в областной детской деревне.