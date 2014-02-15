Народ требует списать заемщикам кредиты и не повышать цены на товары. Об этом сообщает kapital.kz
Фото с сайта expertonline.kz
В субботу, 15 февраля, на митинг у памятника Абаю, что расположен перед Дворцом Республики, собралось около 500 человек. Все протестующие выступили против девальвации тенге, что неблагоприятным образом отразилось на благосостоянии рядовых граждан.
Сначала митинг носил молчаливый характер, что больше напоминало мирную акцию протеста. Место собрания граждан было ограждено железными ограждениями, чтобы загородить толпу от проезжей части и создать ореол невидимости коммунальными службами города была организована уборка снега.
Гражданские активисты, не состоящие в различных партиях, за несколько часов до митинга были на приеме у акима города Алматы Ахметжана ЕСИМОВА
. По их словам, Есимов пообещал вести постоянный мониторинг того, чтобы цены на товары в южной столице не повышались. Что касается проблемных кредитов, то вопрос будет решен в ближайшее время.
По истечении 40 минут, замерзнув от холода, митингующие попытались сломать ограждение и прорваться к памятнику Абая, который уже давно является для алматинцев символом справедливости. Попытка оказалась тщетной - прибывшему подкреплению сотрудников СОБР удалось удержать толпу.
После этого, собравшиеся люди начали обсуждать экономическую ситуацию в стране, заявив о том, что девальвация не страшна народу, потому что у казахстанцев попросту нет денег. На акции протеста присутствовали также заемщики различных банков. Они сетовали на то, что Казахстану стоит перейти на норвежскую банковскую систему. По словам ипотечников, банки Норвегии всегда пользовались хорошей репутацией среди клиентов благодаря стабильной внутриполитической обстановке и твердой валюте.
После этого, с криком «Алга, Казахстан» митингующие направились в сторону акимата, вверх по проспекту Достык, планируя продолжить акцию протеста. Полиция не предприняла никаких попыток задержать шествующих. Вслед за митингующими последовало семь автобусов с подкреплением.
Дойти до пункта назначения удалось немногим, остальная часть базировалась на площади Республики. Всего в акции протеста принимало участие около 500 человек. Они были заблокированы сотрудниками правоохранительных органов. Более активные граждане были задержаны.
Митинг был завершен тогда, когда прокурор Бостандыкского района Бауыржан ЖУМАКАН
призвал всех посредством рупора разойтись, предупредив о том, что массовое мероприятие носит несанкционированный характер.
Сайт Tengrinews.kz
пишет всего о 50 митингующих, которые собрались примерно в час дня перед дворцом Республики. Участники митинга, среди которых были замечены политик Серикжан МАМБЕТАЛИН
и общественный деятель Жасарал КУАНЫШАЛИН
, требовали от власти решения социальных проблем и высказывали свое недовольство по поводу случившегося падения курса тенге.
"Позже один из митингующих предложил собравшимся пойти к зданию акимата города. Небольшая колонна митингующих направилась вверх по проспекту Достык. Там их встретил кордон полиции, и митингующим пришлось остановиться. Некоторых из них правоохранительные органы задержали. Немногим позже к собравшимся вышел прокурор и заявил, что митинг несанкционированный, а следовательно, его проведение нарушает закон. Спустя некоторое время собравшиеся начали расходиться", - отмечает портал.
Сайт expertonline.kz
пишет, что "вопреки требованиям техники безопасности, на тротуаре, в месте проведения акции, без заграждений и применения иных мер ограничения движения пешеходов, работала тяжелая техника, неспешно убиравшая специально насыпанную кучу снега".
- После выступления ряда общественных деятелей и простых граждан все собравшиеся пешком двинулись в сторону городского акимата. Все время пути протестующих сопровождали сотрудники полиции на специальных автомобилях и автобусах. Шедшие по тротуару протестующие находились в хорошем расположении духа, смеялись, шутили. На площади Республики, не доходя приблизительно одной сотни метров до Монумента Независимости, митингующих начали неожиданно задерживать подъехавшие сзади на автобусах работники правоохранительных органов. Применяя силовые методы они блокировали наиболее активных участников акции и буквально запихивали в автобусы. Всего задержанными были заполнены приблизительно три-четыре «Газели» и один «ПАЗ», - отмечает expertonline.kz