поздравил воинов интернационалистов с этой датой, выразил благодарность и пожелал им долгих лет жизни. Всем участникам афганского общества замакима вручил юбилейные ордена, а матерям, потерявшим сыновей в той войне, была оказана материальная помощь в размере 100 тыс. тенге. Также поздравить ветеранов пришел, который пожелал молодому поколению равняться на героизм и мужество ветеранов. После поздравлений и вручения наград гостей ждал концерт.