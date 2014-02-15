afg2Сегодня, 15 февраля, в Казахском драматическом театре прошло собрание, посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Замакима области Бахтияр МАКЕН поздравил воинов интернационалистов с этой датой, выразил благодарность и пожелал им долгих лет жизни. Всем участникам афганского общества замакима вручил юбилейные ордена, а  матерям, потерявшим сыновей в той войне, была оказана материальная помощь в размере 100 тыс. тенге. Также поздравить ветеранов пришел консул РФ Саид ЗАБИТОВ, который пожелал молодому поколению равняться на героизм и мужество ветеранов. После поздравлений и вручения наград гостей ждал концерт. Юлия МУТЫЛОВА Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА