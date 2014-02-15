Фото с сайта www.ridus.ru Фото с сайта www.ridus.ru Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий тюремный срок за убийство 77 человек, 14 февраля пригрозил объявить голодовку, если ему не улучшат условия заключения. Как сообщает Agence France-Presse, в числе прочего он потребовал от властей заменить игровую приставку Playstation 2 на Playstation 3, а также купить ему новые видеоигры, которые он сам выберет. Кроме того, Брейвик пожаловался, что его пытают, ограничивая свободу коммуникации с внешним миром, мало дают гулять. По словам заключенного, он имеет право на выбор занятий по своему вкусу, поскольку сидит один и ему не с кем поговорить. Список требований террориста также включает в себя новый персональный компьютер и повышение еженедельного содержания с 50 до 100 евро. Брейвик заявил, что если все его требования не будут выполнены, он перестанет принимать пищу до тех пор, «пока с ним не перестанут обращаться как с животным». В июле 2011 года Брейвик привел в действие бомбу в Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в детский лагерь, где из стрелкового оружия убил еще 69 человек. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание общества к исламизации Европы и бездействию властей. За свои преступления он получил максимальное наказание, предусмотренное норвежским законодательством: 21 год тюрьмы.