Иллюстративное фото с сайта foto.x-news.ru Иллюстративное фото с сайта foto.x-news.ru В Мартукском районном суде рассмотрено уголовное дело учительницы сельской школы, которую заподозрили в краже сотового телефона ученика. Мальчик забыл свой сотовый телефон в одном из кабинетов школы. По данным суда, учительница, убедившись, что ее никто не видит, забрала себе сотовый ребенка стоимостью 18 500 тенге. Подсудимая признала вину и попросила прощения у ученика. Затем она возместила причиненный ущерб. Суд, руководствуясь ст.67 ч.1 УК РК - "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением", производство по уголовному делу прекратил. Постановление суда еще не вступило в законную силу.