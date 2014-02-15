Иллюстративное фото с сайта opgks.info Иллюстративное фото с сайта opgks.info Житель Карасайского района Алматинской области, являясь подсудимым по уголовному делу, за кражу не явился на судебное заседание. По данным Темирского районного суда, мужчина не явился 22 января 2014 года, в связи с чем дело было отложено на 28 января. Однако он опять проигнорировал судебное заседание, причем, как позже установили, без уважительных причин. Правонарушитель свою вину признал полностью, расскаялся в содеянном и попросил прощения у суда. Суд признал гостя виновным по статье 513 КоАП РК "Проявление неуважения к суду" и вынес постановление об аресте на 5 суток. Айдар БАЙЖАНОВ