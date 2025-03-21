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Шоу-бизнес

Японские фанаты Димаша поздравили казахстанцев с Наурызом

Теперь сюда приезжают поклонники Димаша со всей Японии.
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Японские фанаты Димаша поздравили казахстанцев с Наурызом

Как передает «24KZ», они собрались в офисе фан-клуба и исполнили песни любимого певца. У входа в официальный фан-клуб Димаша Кудайбергена в Японии казахстанских журналистов встретил Фуми Фумияма.


Несколько лет назад она случайно увидела клип казахстанского исполнителя в интернете и решила внести свой вклад в популяризацию его творчества. В 2023-м она возглавила фан-клуб. Им она занимается в свободное от работы время. Три месяца назад Фуми удалось открыть офис в городе Асака, в 20 километрах от Токио.

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Теперь сюда приезжают поклонники Димаша со всей Японии. В офисе можно приобрести календари, настольные часы и даже почтовые марки, выпущенные в честь казахстанского артиста.

Ранее сообщалось, что четыре знака зодиака ждет расцвет в середине весны.


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