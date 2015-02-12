Приковывая себя к рабочему месту, вы вряд ли начнете генерировать блестящие идеи. Как же найти способ делать меньше, но добиться за день большего? Об этом сегодня расскажет Лайза Эванс.
Итак, даем слово Лайзе!
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Источник: megamozg.ru
Учитывая все возрастающее количество задач, которое нужно успеть выполнить за определенное время, бывают дни, когда мы очень хотим, чтобы в сутках было 25 часов.
Но Кристин Картер — автор книги The Sweet Spot: How to Find Your Groove at Home and Work
(Зона комфорта. Как найти свою нишу дома и на работе), говорит, что лишний час вряд ли поможет нам справиться с противоречивыми обязанностями и мнимым отсутствием времени, энергии или терпения. Она утверждает – для того, чтобы добиться за день больше, фактически нужно сделать меньше. Вот как это выглядит на практике:
Устраивайте больше перерывов
Сталкиваясь с важным проектом, вы наверняка полагаете, что лучший способ успешно с ним справиться – приковать себя к рабочему столу и полностью сосредоточиться на задаче до тех пор, пока проект не будет закончен. Но на самом деле все несколько иначе, говорит Картер. Она утверждает, что успешное окончание проекта не обязательно связанно с дополнительными временными затратами, повышенной концентрацией внимания — нужно просто чередовать периоды интенсивной концентрации с перерывами. «Наш мозг не может работать одинаково эффективно на протяжении всего времени», говорит Картер. Регулярно меняя тип деятельности, с которой вы имеете дело в течение дня, вы даете своему мозгу возможность работать с максимальной производительностью и делаете больше за существенно меньшее время.
«Сосредоточиваясь на задаче, вы задействуете только одну часть своего мозга», — утверждает Картер. Это значит, что сохраняя внимательность в течение длительного периода времени, вы автоматически отключаете другие части мозга, например, те, что отвечают за творчество. Отстраняясь на время от основной задачи, и переключаясь на выполнение чего-то другого, вы активируете работу различных нейронов, получая доступ ко многим ресурсам своего мозга и делая его работу более эффективной.
Выполняйте утренние дела на автопилоте
Сила воли – истощаемый ресурс, который исчезает по мере принятия нами различных решений в течение дня. Резервируя волю для наиболее важной работы, по словам Картер, мы гарантируем себе защиту от преждевременного «перегорания».
Проблема в том, что многие из нас просыпаются и сразу же хватаются за телефоны, проверяя сообщения и уведомления в социальных сетях, электронные письма и читая тексты. На все это уходит часть нашей силы воли еще до того, как мы встали с кровати. Чтобы сохранить волю для более важных дел, запланированных на день, Картер советует держать свой смартфон подальше от кровати, а утренние дела выполнять на автопилоте
. «Делая одно и то же, в определенной последовательности каждый день по утрам, вы не задумываетесь и не принимаете решений, и таким образом, садясь за свое рабочее место, и начиная работу, вы чувствуете себя абсолютно свежим и способным концентрировать внимание», — объясняет Картер.
Решите, когда уже «достаточно хорошо»
Мы тратим слишком много нашей интеллектуальной энергии, пытаясь прыгнуть выше головы. Решая, например, где провести корпоративное мероприятие, вы можете отсортировать десятки вариантов и провести часы, пытаясь понять, какое заведение произведет на сотрудников лучшее впечатление. Таким образом, вы расходуете не только свою интеллектуальную силу, но и время, поскольку вам может попасться шесть или семь мест, которые будут полностью соответствовать вашим требованиям.
Вместо этого Картер рекомендует процесс, который она называет «satisficing» — то есть, работать над чем-то только до тех пор, пока вы не поймете, что результат «достаточно хорош». Обрисуйте в общих чертах свои критерии соответствия, и останавливайтесь на первом объекте, который отвечает вашим требованиям. Не стоит продолжать поиск других вариантов. «Мы очень соблазняемся возможностью найти больше или лучше», -говорит Картер. «Люди полагают, что чем больше, тем лучше, но в большинстве случаев, это не так. Задайте себе вопрос: «Обязательно ли проект будет выполнен лучше, если вы исследуете еще больше материала»? Если ответ «нет», прекратите работать, как только у вас получится достаточно хорошо.
Концентрируйтесь на позитиве
«Положительные эмоции позволяют вам быть максимально производительными», — убеждена Картер. Большое количество психологических и нейробиологических исследований доказало, что наш головной мозг работает значительно лучше тогда, когда мы пребываем в жизнерадостном расположении духа. В те моменты, когда мы настроены позитивно, наше мышление более активное, творческое, гибкое и эффективное. С таким настроем можно даже стать успешным лидером. «Когда мы счастливы, мы более чутки. Мы способны чувствовать эмоции других. Мы видим то, в чем нуждаются другие люди. Мы лучше понимаем, о чем они говорят, и чувствуем связь с ними», — говорит Картер. Чтобы помочь себе сохранить положительное настроение в течение дня, заведите журнал благодарности и записывайте в нем три вещи, за которые вы благодарны текущему дню. Выделяйте 15 минут в день для занятий спортом или займитесь медитацией на регулярной основе
.
Говорите «да» только тогда, когда это обосновано
«Мы должны отказаться от идеи, что чем больше, тем лучше, и что занятость – показатель важности», — говорит Картер. «Занятость – это всего лишь признак занятости. Но совсем не показательно важности человека». Обратите внимание на то, как вы чувствуете себя, принимая решение о выполнении задачи, и беритесь только за то, что действительно вдохновляет и мотивирует вас.
«Наши эмоции часто подсказывают нам, добьемся ли мы успеха в том, за что собираемся взяться, и будем ли работать с энтузиазмом», — считает Картер. Соглашаясь делать то, что не мотивирует и не вдохновляет вас, вы должны быть готовы к тому, что не только потратите больше запланированного времени, но и вряд ли добавите себе ощущение счастья и успеха.
P.S. К этой теме относится еще одна статья – Почему большие достижения не сделают вас счастливее (и что с этим делать!)
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Источник: megamozg.ru