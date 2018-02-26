Как экономят на сосиках в школьной столовой Атырау, вычислил один из родителей

Родитель ученика школы №17 г.Атырау пожаловался на скудную начинку сосисок в тесте, которую он купил в столовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В чат-канал «Акимат Атырауской области» поступила жалоба от местного жителя под ником Раха АЛАН. Родитель одного из школьников рассказал о том, как "недокармливают" учеников школы-лицея №17 г. Атырау. - Сегодня впервые решился пройтись с сыном в столовую и купить, как он просил, сосиску в тесте, и я был действительно поражён, придя домой и вытащив их (сосиски - прим.автора) на стол. Там практически нету сосисок , а цена за одну целых 80 те