Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Как экономят на сосиках в школьной столовой Атырау, вычислил один из родителей

Родитель ученика школы №17 г.Атырау пожаловался на скудную начинку сосисок в тесте, которую он купил в столовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В чат-канал «Акимат Атырауской области» поступила жалоба от местного жителя под ником Раха АЛАН. Родитель одного из школьников рассказал о том, как "недокармливают" учеников школы-лицея №17 г. Атырау. - Сегодня впервые решился пройтись с сыном в столовую и купить, как он просил, сосиску в тесте, и я был действительно поражён, придя домой и вытащив их (сосиски - прим.автора) на стол. Там практически нету сосисок , а цена за одну целых 80 те
gorod
Как экономят на сосиках в школьной столовой Атырау, вычислил один из родителей
Родитель ученика школы №17 г.Атырау пожаловался на скудную начинку сосисок в тесте, которую он купил в столовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В чат-канал «Акимат Атырауской области» поступила жалоба от местного жителя под ником Раха АЛАН. Родитель одного из школьников рассказал о том, как "недокармливают" учеников школы-лицея №17 г. Атырау. - Сегодня впервые решился пройтись с сыном в столовую и купить, как он просил, сосиску в тесте, и я был действительно поражён,  придя домой и вытащив их (сосиски - прим.автора) на стол. Там практически нету сосисок , а цена за одну целых 80 тенге! Они поделили одну сосиску на 4 части. Несложная арифметика: упаковка состоит из 10 штук, цена 400 тг. 10*4=40 готовых сосисок в тесте: 40*80=3200 -400=2800-расходы на тесто = 2000 с одной упаковки сосисок, - пишет Раха АЛАН. Как прокомментировали данный факт в городском отделе образования, тендер по услуге по обеспечению питания учащихся проводился в августе 2017 года. Согласно конкурсу, победителем был признан индивидуальный предприниматель Бекенов М.А.  - Комиссия в составе администрации и родительского комитета периодически контролирует и проверяет бесплатное питание. Цены и ассортимент на буфетную продукцию остается в компетенции и ответственности ИП, - сообщил ведущий специалист городского отдела образования Бердибек ТАИШЕВ. Отметим, что по данным городского отдела образования, на 2017-2018 учебный год из местного бюджета на обеспечение горячим питанием атырауских школ было выделено свыше 1 миллиарда тенге. Камилла МАЛИК
школа столовая жалоба

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article