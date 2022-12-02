Как голосовали депутаты за нового акима ЗКО

Вторым кандидатом на пост был Бауыржан Айтмагамбетов. Фото Борт №1 в Telegram Пресс-служба президента сообщила, что глава его администрации представил нового акима ЗКО. Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней региона, которым предстояло выбрать акима из двух кандидатов: Бауыржана Айтмагамбетова (с 2021 года аким Таскалинского района) и Наримана Турегалиева. По результатам открытого голосования 37 депутатов поддержали кандидатуру Айтмагамбетова и 123 депутата – Турегалиева. - Представляя нового акима, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффектив