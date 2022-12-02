- Представляя нового акима, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных ответственных должностях. Перед главой региона поставлен ряд задач – развитие экономики, модернизация инженерных сетей, ремонт и восстановление дорог, решение экологических проблем, - говорится в сообщении.В завершение встречи Нуртлеу от имени президента поблагодарил бывшего руководителя области Гали Искалиева за проделанную работу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Как голосовали депутаты за нового акима ЗКО
Вторым кандидатом на пост был Бауыржан Айтмагамбетов. Фото Борт №1 в Telegram Пресс-служба президента сообщила, что глава его администрации представил нового акима ЗКО. Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней региона, которым предстояло выбрать акима из двух кандидатов: Бауыржана Айтмагамбетова (с 2021 года аким Таскалинского района) и Наримана Турегалиева. По результатам открытого голосования 37 депутатов поддержали кандидатуру Айтмагамбетова и 123 депутата – Турегалиева. - Представляя нового акима, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффектив