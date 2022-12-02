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Социум

Как голосовали депутаты за нового акима ЗКО

Вторым кандидатом на пост был Бауыржан Айтмагамбетов. Фото Борт №1 в Telegram Пресс-служба президента сообщила, что глава его администрации представил нового акима ЗКО. Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней региона, которым предстояло выбрать акима из двух кандидатов: Бауыржана Айтмагамбетова (с 2021 года аким Таскалинского района) и Наримана Турегалиева. По результатам открытого голосования 37 депутатов поддержали кандидатуру Айтмагамбетова и 123 депутата – Турегалиева. - Представляя нового акима, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффектив
Дана Рахметова
Как голосовали депутаты за нового акима ЗКО
Вторым кандидатом на пост был Бауыржан Айтмагамбетов.
Как голосовали депутаты за нового акима ЗКО
Как голосовали депутаты за нового акима ЗКО
Фото Борт №1 в Telegram Пресс-служба президента сообщила, что глава его администрации представил нового акима ЗКО.  Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней региона, которым предстояло выбрать акима из двух кандидатов: Бауыржана Айтмагамбетова (с 2021 года аким Таскалинского района) и Наримана Турегалиева. По результатам открытого голосования 37 депутатов поддержали кандидатуру Айтмагамбетова и 123 депутата – Турегалиева.
- Представляя нового акима, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных ответственных должностях. Перед главой региона поставлен ряд задач – развитие экономики, модернизация инженерных сетей, ремонт и восстановление дорог, решение экологических проблем, - говорится в сообщении.
В завершение встречи Нуртлеу от имени президента поблагодарил бывшего руководителя области Гали Искалиева за проделанную работу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
акимат ЗКО

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