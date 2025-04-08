Как готовятся к форуму с участием Токаева и Путина в Уральске

В 2025 году в Уральске планируют провести XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Аким Уральска Мурат Байменов отметил, что в последний раз такой форум был в 2006 году.

— Соответственно мы, как любые рачительные хозяева приводим город в порядок. Многие связывают это с форумом, можно сказать, что с форумом, но в тоже время всё, что сделают останется для наших горожан. То есть, мы приведем в порядок дороги, фасады домов, уличное освещение, сделаем брусчатку возле основных магистралей. Я сам как житель города вижу, что чтобы подойти к какому-либо зданию, нужно пройти через грязь. В целях улучшения облика города будем проводить такие мероприятия. В ближайшие дни приступим к ремонту дорог, ремонт ям уже начался, — рассказал Мурат Байменов.

По словам градоначальника, на деньги на эти работы будут выделять из республиканского, областного и городского бюджета.