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Как готовятся к форуму с участием Токаева и Путина в Уральске

В 2025 году в Уральске планируют провести XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств.
Кристина Кобина
Как готовятся к форуму с участием Токаева и Путина в Уральске

В 2025 году в Уральске планируют провести XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Аким Уральска Мурат Байменов отметил, что в последний раз такой форум был в 2006 году. 

— Соответственно мы, как любые рачительные хозяева приводим город в порядок. Многие связывают это с форумом, можно сказать, что с форумом, но в тоже время всё, что сделают останется для наших горожан. То есть, мы приведем в порядок дороги, фасады домов, уличное освещение, сделаем брусчатку возле основных магистралей. Я сам как житель города вижу, что чтобы подойти к какому-либо зданию, нужно пройти через грязь. В целях улучшения облика города будем проводить такие мероприятия. В ближайшие дни приступим к ремонту дорог, ремонт ям уже начался, — рассказал Мурат Байменов.

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По словам градоначальника, на деньги на эти работы будут выделять из республиканского, областного и городского бюджета.

новости Уральска Путин форум Токаев

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