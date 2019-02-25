Икота – судорожное сокращение диафрагмы, провоцируют торопливая еда, при которой заглатывается много воздуха, газированные напитки, переохлаждение, плач или даже смех. Икота может пройти сама по себе. Но это бывает не часто. Некоторые дети икают по 10 минут и даже дольше. Перестав, икота может начаться снова. Как избавиться?Есть такая народная присказка, наверняка ваша мама вам ее говорила:Эти слова как отвлекающий маневр – ребенок удивляется им, переключается, пытаясь понять смысл, и икота проходит.При упорной икоте на несколько минут поставьте горчичник на верхнюю часть живота – где солнечное сплетение. Только не жгучий, чтобы горчица не прикасалась к коже! Или теплую грелку.Не надо пугать ребенка, чтобы икота прошла. Этот метод может наоборот продлить ее – потому что вгонит ребенка в стресс. Лучше пощекочите! Только попросите ребенка сдерживать смех. Не слишком долго – максимум минуту.Дайте ребенку плотный бумажный пакет – пусть сделает десять вдохов и выдохов. Углекислый газ в выдыхаемом воздухе расслабляет нервную систему, тем самым снижает возбуждение нерва, который вызывает икоту.Если у ребенка все в порядке со здоровьем, пусть медленно глотает маленькие кусочки мороженного. Также может пожевать корочку хлеба, пососать конфетку.Несколько раз быстро опуститесь на корточки, прижав колени к груди. Поставьте ребенка спиной к себе и обхватите его руками, положив ладони на верхнюю часть живота. Надавите, не сильно. Пусть соединит руки за спиной, а потом отведет их как можно дальше назад, одновременно вставая на цыпочки и вытягиваясь всем телом вверх.Ребенок быстро и глубоко вдыхает воздух, потом медленно выдыхает порциями. Возьмите безымянные пальцы ребенка в свои ладони и ощутимо сожмите их несколько раз, предупредив, чтобы в этот момент он задерживал дыхание. А когда вы отпускаете их, делал вдох. Повторите 5 раз.