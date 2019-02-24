1. Проблема в почках На что обратить внимание: почечные отеки возникают по утрам, уменьшаясь или полностью проходя после обеда. Обычно они больше заметны на лице – опухшие веки, мешки, опухшее лицо. Что делать: Обратитесь к урологу и пройдите обследование. Не пытайтесь решить вопрос простыми мочегонными – только этим вы почкам не поможете. 2. Проблема сердца На что обратить внимание: Сердечные отеки как раз наоборот – появляются вечером, а к утру спадают. Распухают в основном лодыжки. Если вы кроме отекших ног чувствуете слабость, одышку, в груди все сжимается, как будто воздуха не хватает – это не просто усталость. Это надо проверить сердце и как можно раньше. Что делать: обратитесь к кардиологу и пройдите обследование. Врач назначит ЭКГ и УЗИ. По результатам назначит лекарство, нормализующие работу сердца. 3. Варикоз На что обратить внимание: Эти отеки в основном располагаются на голенях и стопах. Надавите на голень пальцем – на месте прикосновения останется вмятина. При варикозе ноги не просто отекают, еще болят и гудят. Что делать: Обратитесь к флебологу и пройдите обследование. Врач пропишет комплексное лечение. Мази, таблетки или компрессионное белье. 4. Гормоны На что обратить внимание: Гормональные отеки чаще всего появляются на ногах. Но в отличие, например, от варикоза они плотные, если нажать, ямка не образуется. Также сигналы бедствия: скачки веса – резкое увеличение или наоборот похудение, запоры, утомляемость. Что делать: Обратитесь к эндокринологу и пройдите обследование. Только анализы помогут понять, какие гормоны дают сбой. Восстановить баланс поможет правильное лечение. 5. Аллергия На что обратить внимание: Отек возникает как реакция на укус или продукт – аллерген. Опухнуть может не только место укуса, но и язык, губы, горло – отек Квинке, это грозит удушьем. Что делать: Незамедлительно примите противоаллергический препарат – антигистамин. При подозрении на Квинке срочно вызывайте скорую помощь. Позже обратитесь к аллергологу: возможно, будет нужно постоянное лечение.

Внимание! Отеки такой же серьезный повод для обращения к врачу, как высокая температура или скачки давления. Не ждите ухудшения, начинайте лечиться сразу.