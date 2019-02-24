В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что данный центр создан для улучшения оказания государственных услуг иностранцам, прибывшим на территорию Республики Казахстан. В центре миграционных услуг сотрудниками миграционной службы в день будет оказано более 200 государственных услуг иностранцам, по 10 видам - это оформление выдачи разрешения на постоянное место жительство, оформление временной регистрации граждан, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, лица, оформляющиеся на выезд на постоянное место жительство за пределы территории РК, а также оформление выдачи и продления разрешения трудовым иммигрантам и другие. - С начала года более 4 тысячам иностранцев оказана государственная услуга по временной регистрации, более 700 иностранцам выданы разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории страны. В центре созданы рабочие места филиалами банков, медицинскими учреждениями, сотрудниками криминалистических служб департамента полиции, нотариуса, страховой компании, то есть можно пройти медицинское обследование (справка формы №086), дактилоскопию, получить ИИН, услуги нотариуса и оформить страховой полюс, - пояснили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.