Иллюстративное фото из архива "МГ"

- В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО привлекли к административной ответственности по ст.132 ч.1 КоАП индивидуального предпринимателя - владельца ресторана, допустившего нахождение в своём развлекательном заведении 3 несовершеннолетних после 22.00 без сопровождения законных представителей, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Владельцу ресторана наложен административный штраф в размере 36 075 тенге, штраф был уплочен.

