Аким ЗКО Алтай Кульгинов вручил ключи счастливым новоселам от квартир жилого дома. - Традиционно ежегодно мы создаем новое доступное жилье в рамках программы «Нурлы жер». Каждый год работаем над тем, чтобы создать лучшие условия для наших жителей, повышать уровень и качество жизни граждан. Социальная политика нашего государства направлена на то, чтобы создавать максимум возможностей для наших жильцов. И мы это будем делать, - отметил аким области. К слову, на месте нового девятиэтажного 64-квартирного жилого дома раньше был двухэтажный 8-квартирный аварийный дом 1937 года постройки. В этот знаменательный день новоселами стали многодетные матери, жители аварийного дома, вкладчики «Жилстройсбербанка» и представители других уязвимых слоев населения. Отметим, в Уральске насчитывается 41 аварийный дом. В рамках ГЧП за последние три года было снесено 11 домов, 58 семей получили новое жилье. В этом году по ГЧП ведется строительство 4 многоквартирных жилых дома, также планируется снос семи аварийных и ветхих домов.