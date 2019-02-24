Как сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, 24 февраля в 14.05 в бане частного жилого дома в результате скопления природного газа в печи произошел хлопок газовоздушной смеси. - В результате отскока женщина 1983 года рождения получила механическую травму. На место выезжали 11 человек личного состава ДЧС ЗКО и 3 единицы техники, а также 3 сотрудника АО "КазТрансГаз Аймак", - рассказал Ерлан Турегелдиев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили, что женщина была доставлена в Областную многопрофильную больницу. Она находится в отделении нейрохирургии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.