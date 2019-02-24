По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет идти снег. Днем -9, ночью до 17 градусов мороза. В Атырау днем -4, ночью возможен снег, до -6 градусов. В Актобе также будет снег, -5 днем и -13 градусов ночью. В Актау будет переменная облачность, днем 2 градуса выше нуля, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.