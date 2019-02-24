Поставьте рядом стакан с кипятком. Пар, поднимающийся из стакана, снизит концентрацию вещества, которое вызывает слезы. Перед нарезкой положите луковицу минут на десять в холодную воду. Часть вещества останется в ней.Уберите неочищенную луковицу в морозильник минут на пятнадцать. Если успеете нарезать ее до того, как она растает, плакать совсем не будете. Жуйте жвачку. Это уменьшит слезотечение, потому что жуя, мы дышим через рот, и сильного раздражения слезных желез не происходит.