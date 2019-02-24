Прогуляйтесь в магазин для рукоделия и порадуйте себя. Выберете вышитую аппликацию, они бывают разных форм и размеров. Еще больше выбора в интернет магазинах – чего только сейчас не найдется! Можете сами дополнить вышивку бисером или камушками или выберете готовый вариант из пайеток – все равно будет смотреться круто. Пришейте на куртку или пальто для разнообразия. Этот способ декора подойдет, если на любимой одежде появилось злосчастное пятнышко или просто для украшения. Если есть дети - это точно убережет ваш бюджет – аппликация стоит дешевле, чем новая детская одежда. А смотреться будет еще эффектнее, чем новое.Смотрится стильно - даже у Киркорова есть такое.Свитфопы и джинсовую одежду тоже не мешает украсить к весне.Экспериментируй, добавь ярких образов и красок в гардероб