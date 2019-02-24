В саратовской клинике пластической хирургии «TerraSomnia», расположенной на улице 2-я Садовая, 72, в минувший четверг, 21 февраля, скончалась пациентка из Казахстана, сообщает издание "Новости Саратова". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, 39-летняя женщина, желая стать более привлекательной, приехала в Саратов из Казахстана на липосакцию (откачка жира). Через два часа после операции женщина впала в кому, из которой уже не вышла. По предварительной информации, она скончалась от потери большого количества крови. Обильная кровопотеря началась у пациентки около 18:00. Специалисты клиники попытались остановить кровотечение, однако их 6-часовые усилия не увенчались успехом. В 22:50 женщина скончалась. По данным сайта РИА "Новости", умершая пациентка клиники являлась жительницей Уральска. Стоит отметить, что полтора года назад в клинике «TerraSomnia», также, во время одной из операций, скончался Евгений Свердлов, совладелец саратовского фитнес-клуба «Chelsea». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  