В пресс-службе ДУИС по ЗКО рассказали, что обильные снегопады приносят существенные неудобства одиноким пенсионерам, проживающим в частном секторе – засыпаны снегом все дорожки и пути к выходу из домов. Пожилые люди не всегда в состоянии самостоятельно убрать снег с крыш построек и домов, однако это порой жизненно необходимо. - Сотрудники ДУИС по ЗКО взяли на себя заботу об этом и оказали помощь в очистке от снега придомовую территорию тружеников тыла и одиноко проживающих пенсионеров. Разделившиеся по группам сотрудники, вооружившись лопатами, за пару часов успели убрать весь скопившийся снег с подворья и с крыши домов. Грузовая и погрузочная техника вывезла весь собранный снег, - отметили в пресс-службе ведомства. Пожилые пенсионеры поблагодарили за оказанную помощь и заботу молодого поколения.