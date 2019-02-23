По данным РГП "Казгидромет", в Уральске в течение суток будет идти снег, днем -8, ночью -14. В Атырау будет пасмурно, днем -5, ночью столбик термометра опустится до -10. В Актобе днем 10 градусов мороза, ночью -15. В Актау днем 5 градусов выше нуля, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.