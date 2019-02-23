При регулярном уходе она будет просто сиять, и для этого совсем ненужна бытовая химия. Прощай налет Заливаем в бутылку с распылителем пероксид водорода, разбрызгиваем по эмалированной ванне и смываем через 30 минут большим количеством теплой воды – налет и пятна исчезнут! Не забудьте про раковину. Кафель заблестит Разводим 30 грамм лимонной кислоты на 2 стакана воды комнатной температуры и вытираем составом плитку. Смыть проточной водой. Свеча Белая свечка поможет убрать плесень, темный налет и грязные отложения в швах. Основанием свечки несколько раз проведите по загрязнениям. Крем для зеркал Протрите зеркало чистой тканью с небольшим количеством крема для бритья. Зеркало не только заблестит, но и перестанет запотевать. Белый конь Станет белым унитаз – приготовьте смесь: горчичный порошок, лимонная кислота и кукурузный крахмал смешайте в равных долях. Обрабатывайте при необходимости.