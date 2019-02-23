Нужно отметить, что с утра в городе установилась ясная солнечная погода. Для участия в забеге съехались как спортсмены, так и просто любители лыжного спорта. Многие пришли с детьми. Для участников лыжного забега было подготовлено 3 дистанции: 1 круг – 2,5 км. 2,5 км – бронзовая лыжня; 5 км – серебряная лыжня; 7,5 км – золотая лыжня. - Я не спортсмен, но катаюсь на лыжах уже не первый год практически ежедневно. Узнал об этом забеге из социальных сетей, решил принять участие. Сегодня здесь собралось много желающих. Я проехал один круг, - рассказал участник забега Дмитрий. Поздравить участников забега приехал заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов. - Зима подходит к концу, однако сегодня хорошая погода, настроение у всех также хорошее. Этот год объявлен Годом Молодежи, у нас молодежь самая активная, спортивная. В этом году у нас запланировано много мероприятий. Поздравляю всех, - обратился к собравшимся Габидолла Оспанкулов. В номинации "Самый молодой участник" победил Жанарыс Жасұланұлы, номинацию "Самый активный волонтер" получил Дулат Жүсіпқалиев, номинацию "Ақсақал" - Какиден Ұлықпанұлы, "Лучшим организатором" стал Тұрарбек Алтынбекұлы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.