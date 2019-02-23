Мороз по коже может быть причиной вегетативной дисфункции нервной системы. Это и перепад давления, и общие недомогания. Очень высокое или очень низкое давление, тоже сопровождается тряской. При появлении таких признаков попейте травяной чай с медом и по возможности надо прилечь. Озноб проходит быстро, а если другие признаки не пройдут в течение дня – обратитесь к врачу.Часто появления озноба у женщин – гормональные изменения в организме. Если это первый раз – оденьтесь теплее, выпейте что - нибудь согревающее и полежите. Если это стало наступать с определенной периодичностью - пройдите обследование на гормоны и пропейте препараты для улучшения. Также эндокринная причина озноба – сахарный диабет. Избавиться поможет только анализы и лечение.Организм дает знать о стрессе различными изменениями в работе, например ознобом. Также могут быть скачки температуры или давления, раздражительность, тревога или наоборот безучастие, головные боли или потеря аппетита. Необходимо принимать меры. В первую очередь вам нужен выходной с морей позитива: расслабление, приятная музыка, теплая ванна, вкусный чай. Забудьте о делах и звонках. Побудьте наедине с собой. Выспитесь. Если ничего не помогает, стоит обратиться к специалисту.