Когда у моей сестры наступила долгожданная беременность, с ней сразу начались и проблемы с самочувствием. Всю радость портили нескончаемые приступы тошноты и рвоты.За месяц сестра похудела на несколько килограммов, из еды могла есть, только бульон и кислые фрукты. Врачи говорили, что все пройдет во втором триместре – так бывает. Но до этого еще дожить надо…Я бросилась за советом к свекрови: однажды она что - то говорила, что сама мучилась от токсикоза, когда носила моего мужа, но справилась каким – то нестандартным способом. Свекровь рассказала, что ей помогла молитва для беременных. Читать ее надо каждый день, вечером, перед сном:Сестра сразу начала читать и уже на третий день почувствовала себя гораздо лучше, в первый раз нормально покушала. Молитву читала весь первый триместр, состояние пришло в норму, беременность прошла хорошо и родились славные близнецы.